MLB／天使春訓驚見大「股」翔平 日媒說要做新球褲了
作為大聯盟球星，大谷翔平的一舉一動都受到世界關注，人們也持續討論著他旅美前後的身材變化。近日，人們更發現大谷翔平「屁股變大了」。
根據日本媒體《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，天使美國時間13日展開春訓，大谷翔平也在總教練尼文（Phil Nevin）注視下進行守備、壘間衝刺、打擊練習等等訓練，但除此之外，當地媒體還眼尖地發現大谷的下半身比起過往變得更加壯碩，「上下半身都練得很好，但臀部是最引人注目的，好像大了1.5倍」。更直言：「可能要製作一套新的服裝。」
報導中表示，大谷翔平是刻意地增強下半身。雖然他在前兩個賽季分別敲出46以及34發全壘打，卻連續兩年在賽季末最後兩個月都僅揮出4支全壘打，推測整季二刀流的他在季末下半身過於疲勞，進而影響了打擊力量，所以讓臀部變大是出自於「對過去的反省」。
積極訓練的大谷除了要帶領日本重新拿下經典賽冠軍外，也被賦予了終結天使十年季後賽荒的任務。此外，他也有機會在休賽季挑戰破紀錄大約，因此，大「股」翔平會端出什麼樣的表現，將大幅地影響他的生涯。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言