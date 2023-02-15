MLB／天使春訓驚見大「股」翔平 日媒說要做新球褲了

作為大聯盟球星，大谷翔平的一舉一動都受到世界關注，人們也持續討論著他旅美前後的身材變化。近日，人們更發現大谷翔平「屁股變大了」。

根據日本媒體《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，天使美國時間13日展開春訓，大谷翔平也在總教練尼文（Phil Nevin）注視下進行守備、壘間衝刺、打擊練習等等訓練，但除此之外，當地媒體還眼尖地發現大谷的下半身比起過往變得更加壯碩，「上下半身都練得很好，但臀部是最引人注目的，好像大了1.5倍」。更直言：「可能要製作一套新的服裝。」

報導中表示，大谷翔平是刻意地增強下半身。雖然他在前兩個賽季分別敲出46以及34發全壘打，卻連續兩年在賽季末最後兩個月都僅揮出4支全壘打，推測整季二刀流的他在季末下半身過於疲勞，進而影響了打擊力量，所以讓臀部變大是出自於「對過去的反省」。

積極訓練的大谷除了要帶領日本重新拿下經典賽冠軍外，也被賦予了終結天使十年季後賽荒的任務。此外，他也有機會在休賽季挑戰破紀錄大約，因此，大「股」翔平會端出什麼樣的表現，將大幅地影響他的生涯。