MLB／大谷將固定投1休5 天使教頭談補強：該輪到我們了

天使隊在這個休賽季陷入了老闆是否要轉賣球隊以及大谷季末續約意願的動盪中，不過季中接替麥登（Joe Maddon）執掌球隊，最終正式接任總教練的尼文（Phil Nevin）對球隊在冬天的引援相當滿意，除了規劃新球季輪值，也直言：「該輪到我們了。」

天使在這個休賽季簽下了上賽季拿下15勝的左投安德森（Tyler Anderson）、潛在終結者人選艾斯特維茲（Carlos Estevez）、內野手德魯瑞（Brandon Drury）、外野手菲利浦斯（Brett Phillips），並交易來外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）、內野手烏謝拉（Gio Urshela）。根據MLB官網報導，這些動作讓尼文相信天使將有能力角逐2023賽季，「老實說，在上個賽季末，我們不確定是否有辦法改善陣容，但我們前段時間所做到的（引援）令人驚豔，我們站在很好的位置，是時候輪到我們了。」

與近幾個賽季相比，天使上賽季投手表現不俗，繳出的平均防禦率3.77在全聯盟為第九優秀，但是打線獲取的分數卻也是全聯盟第六少的。對此，尼文表示，「我們在上賽季最後兩個月打出了五成戰績，但那是我們的先發以及後援投手所貢獻的，我們需要多得點分，而我們這賽季帶來了幾個能打的傢伙，這真的令人感到興奮。」

除了打線外，天使先發輪值也是關注焦點，尤其是「二刀流」大谷翔平的使用方式。尼文就表示本季仍會維持6人輪值，但會讓大谷改為固定「投1休5」。事實上為了不讓大谷負擔太大，過去2季他仍有33場是日職節奏的「投1休6」，不過或許是上季最後一個月為了拚「二刀流史詩紀錄」(投手與打擊均符合規定次數)、縮短為每6天登板一次後表現仍不受影響，讓尼文改變想法。在這計畫下，「投手大谷」若健康出賽，整季將能先發30場。

值得一提的是大谷預計在大聯盟投完一場春訓熱身賽，之後就返回日本備戰經典賽，而在看過他的練習狀況後，尼文掛保證表示「大谷沒甚麼好擔心的」。

至於該讓誰擔任第六號先發，尼文保守地表示，擔任這個角色的球員可能會是浮動而不固定的。而報導中指出，可能競爭人選包括兩位因傷錯過上賽季的選手肯寧（Griffin Canning）以及羅德里奎茲（Chris Rodriguez），戴維森（Tucker Davidson）、巴雷亞（Jaime Barria）、希爾賽（Chase Silseth）、丹尼爾（Davis Daniel）也在討論當中。對此，尼文說：「我對於擁有的選擇感到非常滿意。」

天使上次闖進季後賽已是將近10年前的2014年，與老虎隊同為目前MLB中最久沒進季後賽的球隊。