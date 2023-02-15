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MiLB／沙子宸旅美加盟運動家 推手爸爸透露3個感動片刻

中央社／ 台北15日電
從小學五年級到國中三年沙子宸（中）都在父親沙開橋（右）成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球，不僅培養出興趣也立下旅美夢想，簽約儀式完成父子倆人激動擁抱，左為奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長Adam Hislop。 聯合報記者林俊良／攝影
從小學五年級到國中三年沙子宸（中）都在父親沙開橋（右）成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球，不僅培養出興趣也立下旅美夢想，簽約儀式完成父子倆人激動擁抱，左為奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長Adam Hislop。 聯合報記者林俊良／攝影

國立體大19歲投手沙子宸社區球隊出身踏上旅美路，加盟美職奧克蘭運動家隊，身後最重要的推手是爸爸沙開橋，沙開橋透露3件事看到沙子宸成長，勉勵他「堅持到最後才是贏家」。

沙子宸的爸爸沙開橋過去踢足球、打籃球，後來跟朋友打壘球，這樣的運動背景影響沙子宸，沙子宸在光復國小足球、棒球雙棲，升上國中後就讀升學名校金華國中，也曾想要轉學考至有正規棒球隊的國中，但名額限制，與爸爸討論後先轉至和平高中國中部打球。

沙開橋除了在光復國小成立少棒隊，也成立了「TYSA 運動家社區棒球隊」，沙開橋笑說，本來打算如法炮製，在金華國中時也想過跟學校爭取成立球隊，後來沒能如願，沙子宸國中畢業後高中升上彰化藝中才接受正規棒球訓練。

沙開橋在今天簽約記者會上表示，一路看著沙子宸，有3個印象最深的片刻讓人看到成長，少棒階段比賽因為隊友失誤會在投手丘上跺腳，高中參加高中木棒聯賽攸關晉級的比賽沒能如願拿下，沙子宸在休息區爆哭，升上國立體大後，梅花旗棒球賽季軍戰成功守下。

沙子宸從那個會在投手丘上跺腳的球員，成長為關鍵比賽可以穩守的大將，沙開橋直言很感動。確定與美職運動家隊簽約、將踏上旅美夢，沙開橋也鼓勵沙子宸，「這是一個新的挑戰，棒球是高失敗率的運動，度過低潮、創造高潮，堅持到最後才是贏家。」

沙開橋透露確定能與運動家簽約的當下，與沙子宸戲劇性的擁抱，心情相當激動。前後約有4、5支美職球隊表達興趣，沙開橋笑說，選擇美職運動家隊也跟隊名有關係，「這是一種緣分」，運動家隊也有沙子宸國立體大的學長莊陳仲敖，剛好有一個榜樣。

運動家 棒球

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