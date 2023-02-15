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MiLB／沙子宸正式加盟運動家 合約總值達1290萬

中央社／ 台北15日電
就讀國立體育大學的沙子宸（中），今天與美國職棒奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長Adam Hislop（左）完成簽約，正式加盟，與父親沙開橋（右）三人合影。記者林俊良／攝影
就讀國立體育大學的沙子宸（中），今天與美國職棒奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長Adam Hislop（左）完成簽約，正式加盟，與父親沙開橋（右）三人合影。記者林俊良／攝影

國立體大19歲投手沙子宸加盟美職奧克蘭運動家隊，合約總值42.5萬美元，社區球隊出身到成功踏上旅美路，沙子宸自曝確定簽約那刻，興奮與爸爸在車上擁抱，彷彿就像電影情節。

沙子宸的棒球路爸爸扮演重要推手，國小、國中沒有加入科班球隊訓練，國中原本就讀升學名校金華國中，後來因為想要打球，轉學至和平國中，對於他的棒球夢，爸媽很支持，沙子宸從小學五年級到國中三年級都在爸爸沙開橋成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球。

沙子宸國中最快球速約123公里，高中升上彰化藝中接受正規訓練後快速成長，高中畢業最快球速已經到147公里，現在確定加盟美職運動家隊，以簽約金37.5萬美元外加5萬美元獎學金，合約總值42.5萬美元（約新台幣1290萬元）正式加盟。

沙子宸表示，在進入彰化藝中接受正規訓練前，從沒想過可以成為職業選手，甚至挑戰美國職棒，「非常感謝運動家隊給我這個機會 ，能夠旅美追夢。同時要感謝爸爸、媽媽、社區教練、高中教練、大學教練一路以來的栽培和幫助，我才能夠走到這一步。」

美職運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（AdamHislop） 表示，球團看中沙子宸的潛力和未來性、極力爭取加盟，沙子宸身體狀況良好，協調性佳，且擁有媲美美職大聯盟等級的球轉速，都是競爭上很大的優勢。

希斯洛普也提到 ，目前對於沙子宸加入球隊後的首要計畫是協助強化身體素質，不管是力量、耐力及體能，讓身體條件足以應付較長的賽季，並表示球隊己訂定完整的訓練計畫，讓他逐漸提升球速以及控球能力。

沙子宸從社區棒球開始打起，高中之前未曾接受過正規訓練，經歷高中及大學的成長及磨練後，寫下一圓美萝的勵志故事，預計將於3月底正式啟程前往美國展開季前訓練。

運動家 棒球

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