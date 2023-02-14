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MLB／哈波只穿一隻鞋走在路上！妻子發文透露暖心原因
身價數億的費城人強打哈波（Bryce Harper）竟只穿一隻鞋走在路上？哈波這麼做是有原因的，因為他找不到奇異筆幫球迷在球帽簽名，乾脆用原子筆簽在自己鞋子上，並直接送給粉絲，如此暖心舉動獲廣大球迷稱讚。
哈波日前現身鳳凰城大學體育館（State Farm Stadium），觀看一年一度的超級盃。哈波的妻子凱拉（Kayla）今天也在社群分享哈波左腳只穿襪子，走在鳳凰城機場的畫面，並補充寫道，「當你找不到奇異筆，幫球迷的球帽簽名時，那就找一支原子筆簽在左腳球鞋送給他。」
哈波去年休賽季進行TJ手術（韌帶置換手術），無緣3月開打的經典賽，而球隊先前指出，預計在明星賽前夕才會復出，並擔任指定打擊。
Bryce is a real one! He literally gave a fan his shoe in the airport.— MLB (@MLB) 2023年2月13日
📹: kayy.harper on IG pic.twitter.com/uudrYLoyCO
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