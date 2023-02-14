MLB／大谷翔平春訓展現怪力！將球轟到場外停車場

天使隊日籍球星大谷翔平持續在亞利桑那春訓基地備戰經典賽與新賽季，今天他在打擊練習時再度展現怪力，引發球迷討論。

根據《體育日本》報導，大谷翔平早上10點抵達春訓球場先進行50公尺的傳接球，後續縮短距離並開始練習變化球；接著進行跑壘訓練，在一壘與二壘間不斷衝刺。

下午大谷翔平展開室外打擊練習，26次擊球中有12次飛過全壘打牆，其中有一球飛到場外的停車場，飛行距離預計為130公尺（426英呎），球迷紛紛留言表示，「希望今年能63轟」、「等不及新賽季開打」。

大聯盟球季開打前，大谷翔平會先代表日本參加經典賽。他不會參與日本隊17日展開的集訓，而是在春訓登板1場後，才會回日本與國家隊會合。