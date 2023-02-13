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MLB／大都會強投薛則升格四寶爸 小女兒碰巧與妻同天生日

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊強投薛則（Max Scherzer）喜迎升格四寶爸。截圖自Twitter／Max_Scherzer
大都會隊強投薛則（Max Scherzer）喜迎升格四寶爸。截圖自Twitter／Max_Scherzer

大都會隊強投薛則（Max Scherzer）在1月30日迎來第四個孩子出生，日前他在推特上發布照片向大家分享喜訊，巧合的是小女兒和妻子艾瑞卡（Erica May-Scherzer）是同一天生日。

薛則先前已育有兩女一子，如今迎來第三位女兒，他也在推特上分享喜訊「我們歡迎家庭新成員Nikki，出生於2023年1月30日，一切都順利和健康，同時她也和妻子同一天生日。」

大都會官方也分享了這則喜訊「恭喜薛則和艾瑞卡喜得千金」。此外，由於薛則是虹膜異色症患者，因此左眼是褐色、右眼是藍色，大都會的貼文上也特地附上這兩色的愛心，官方推出的公仔娃娃也有這項特徵。

值得一提的是，薛則2021年5月迎來第三胎出生，而那天他剛好輪值到先發，對戰馬林魚隊完投9局僅失1分，賽後立刻衝到產房陪伴妻子，孩子也在他拿下勝利後四個半小時出生。

薛則

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