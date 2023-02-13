MLB／超級盃開踢前意外大禮 基特、A-Rod再度合體

曾在洋基隊當過10年隊友的基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez） 再度合體，美國Fox電視台今天宣布，基特將在大聯盟新球季擔任球評，A-Rod笑說，這位轉播團隊的菜鳥要在紐約請大家吃飯才行。

NFL美式足球超級盃今天開踢，成為全美焦點，Fox在賽前活動特別安排基特亮相，介紹他加入大聯盟比賽轉轉行列，引起現場大批球迷歡呼，同樣在台上的A-Rod也給昔日戰友大大擁抱，笑得非常開心。

基特生涯20年奪下5座世界大賽冠軍，2014年球季結束後退休，後來擔任馬林魚隊執行長，2020年入選名人堂；他和A-Rod在生涯早期關係很好，去年在ESPN紀錄片「隊長」中坦言，A-Rod在2001年在一家雜誌發表評論後，兩人已經分道揚鑣。

ESPN指出，洋基隊1996到2000年奪下4座世界大賽冠軍，A-Rod談到此事歸功於基特的隊友，不過兩人似乎已經把此事拋在腦後了。

A-Rod說：「從未想過還有機會和基特重聚，我們辦到了。」