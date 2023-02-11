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MiLB／林昱珉曲球、螺旋球獲球探好評 入選響尾蛇前20大新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。 報系資料照
林昱珉。 報系資料照

《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）昨天撰文評選響尾蛇隊前20大新秀，其中旅美左投林昱珉也入列，勞爾也特別稱讚林昱珉兩種球路。

林昱珉目前在響尾蛇小聯盟1A打拼，勞爾在文中寫道，「林雖然矮小，但有兩顆極具潛力的決勝球，曲球與螺旋球。如果看到他這樣的表現，你還不想支持他，那我不知道還有什麼話好說。」勞爾也認為，「大聯盟需要更多螺旋球及蝴蝶球等詭異球種。」

該文也點出林昱珉的劣勢，「林昱珉速球僅89、90英哩。雖然低層級的球員無法應付他的變化球，不過等到他遇上能對付曲球與螺旋球的打者時，速球需要發揮更多作用，因此他該繼續提升球速。」

林昱珉去年在新人聯盟及1A累計14場先發，主投56.1局飆出91次三振，防禦率2.72，被打擊率僅2成02。

林昱珉

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