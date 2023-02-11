快訊

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

官方文書改稱「臺灣台語」 是多元包容還是邏輯不通？

MLB／太空人總管表態會積極簽延長合約 立刻綁住哈維爾6年

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人新總管布朗期望可以留住隊上的重要球星，將太空人隊打造成長期勁旅。 美聯社
太空人新總管布朗期望可以留住隊上的重要球星，將太空人隊打造成長期勁旅。 美聯社

太空人隊雖在去年奪下世界冠軍，總管克里克（James Click）與特助鮑爾斯（Scott Powers）卻相繼離隊，並由布朗（Dana Brown）接替總管一職，而根據《theScore》報導，這位MLB目前唯一一位非裔美籍總管將更積極地與陣中主力球員洽談延長合約。

布朗今天也立刻用行動證明，與去年2度和隊友完成接力無安打比賽的投手哈維爾（Cristian Javier），簽下5年6400萬美元的延長合約。事實上除了二壘手亞土維（Jose Altuve)、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）兩大奪冠老臣將在2024年季後成為自由球員，太空人其他主力核心都還有數年合約，包含主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在去年季中簽下6年1.15億美元延長合約。

太空人與投手哈維爾簽下6年6400萬美元的延長合約。 美聯社
太空人與投手哈維爾簽下6年6400萬美元的延長合約。 美聯社

布朗在受訪時強調大家將會注意到自己變得積極，並會優先和能維持球隊長期競爭力的球員談論延長合約，「你必須衡量球員價值並問自己：『我有將他視為球隊的一部份嗎？他是否會帶來改變？』一旦你做了決定，就必須為了球迷留下球員，而不是讓他離開導致球隊崩塌。」

值得一提的是另一連兩年30轟的主砲塔克(Kyle Tucker)，雖然在昨日輸掉了薪資仲裁，新球季薪水只能接受球團開出的500萬美元而非自己想要的750萬美元，但在總管這番發言後，預期雙方仍會積極洽談延長合約。

儘管如此，報導指出太空人自從老闆克里恩（Jim Crane）於2011年接管球隊後，便再也沒有給球員超過6年的合約，聽起來和布朗的方向並不一致，但布朗並不擔心，「我在簽約這部分比較積極，他（克里恩）雖然可能屬於保守那一派，但對於簽下這些球員仍抱持相當開放的態度。」

這支衛冕軍在休賽季強化了打線，簽下前美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu），並續約隊上老將布蘭特利（Michael Brantley），新賽季仍有強大的競爭力。

太空人 MLB Jose Altuve

相關新聞

MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇

達比修有近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約，如此年紀簽下這樣的長約不僅震驚外界，就連達比修有本人也感到驚訝。 於2021年轉戰教士的達比修有在去年繳出優秀成績單，防禦率僅3

MiLB／林昱珉曲球、螺旋球獲球探好評 入選響尾蛇前20大新秀

《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）昨天撰文評選響尾蛇隊前20大新秀，其中旅美左投林昱珉也入列，勞爾也特別稱讚林昱珉兩種球路。 林昱珉目前在響尾蛇小聯盟1A打拼，勞爾在

MLB／太空人總管表態會積極簽延長合約 立刻綁住哈維爾6年

太空人隊雖在去年奪下世界冠軍，總管克里克（James Click）與特助鮑爾斯（Scott Powers）卻相繼離隊，並由布朗（Dana Brown）接替總管一職，而根據《theScore》報導，這位

MLB／不是去重建！馬丁尼茲：加入道奇就是為了奪冠

去年於MLB例行賽豪取111勝的道奇在季後賽意外遭教士淘汰，休賽季期間為繼續朝拚冠努力，用1年1000萬美元簽下前紅襪隊老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)，他也直言自己來道奇就是為了贏球。

MLB／近年頻受傷勢影響 克蕭仍連13年入選百大投手

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）即將邁入生涯第15個賽季，儘管身手與顛峰時期有落差，但仍被《MLB Network》評為今年百大投手第81名，這是他連續第13年入選。 克蕭第一次

MLB／沙子宸加盟美職運動家隊 社區棒球旅美第一人

國立體大投手沙子宸從社區球隊開始打球，高中才接受正規棒球訓練，也確定與美職奧克蘭運動家隊簽約，合約總值超過美金40萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦