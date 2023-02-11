MLB／太空人總管表態會積極簽延長合約 立刻綁住哈維爾6年

太空人隊雖在去年奪下世界冠軍，總管克里克（James Click）與特助鮑爾斯（Scott Powers）卻相繼離隊，並由布朗（Dana Brown）接替總管一職，而根據《theScore》報導，這位MLB目前唯一一位非裔美籍總管將更積極地與陣中主力球員洽談延長合約。

布朗今天也立刻用行動證明，與去年2度和隊友完成接力無安打比賽的投手哈維爾（Cristian Javier），簽下5年6400萬美元的延長合約。事實上除了二壘手亞土維（Jose Altuve)、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）兩大奪冠老臣將在2024年季後成為自由球員，太空人其他主力核心都還有數年合約，包含主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在去年季中簽下6年1.15億美元延長合約。

太空人與投手哈維爾簽下6年6400萬美元的延長合約。 美聯社

布朗在受訪時強調大家將會注意到自己變得積極，並會優先和能維持球隊長期競爭力的球員談論延長合約，「你必須衡量球員價值並問自己：『我有將他視為球隊的一部份嗎？他是否會帶來改變？』一旦你做了決定，就必須為了球迷留下球員，而不是讓他離開導致球隊崩塌。」

值得一提的是另一連兩年30轟的主砲塔克(Kyle Tucker)，雖然在昨日輸掉了薪資仲裁，新球季薪水只能接受球團開出的500萬美元而非自己想要的750萬美元，但在總管這番發言後，預期雙方仍會積極洽談延長合約。

儘管如此，報導指出太空人自從老闆克里恩（Jim Crane）於2011年接管球隊後，便再也沒有給球員超過6年的合約，聽起來和布朗的方向並不一致，但布朗並不擔心，「我在簽約這部分比較積極，他（克里恩）雖然可能屬於保守那一派，但對於簽下這些球員仍抱持相當開放的態度。」

這支衛冕軍在休賽季強化了打線，簽下前美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu），並續約隊上老將布蘭特利（Michael Brantley），新賽季仍有強大的競爭力。