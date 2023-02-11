快訊

因應間諜氣球事件！美商務部：將6家中國企業列入貿易黑名單

台灣人被點名！為拍富士山美照「亂闖馬路」日本居民困擾報警

MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇

聯合新聞網／ 綜合報導
在這份新合約走完後，達比修有將會達到42歲的高齡。 路透社
在這份新合約走完後，達比修有將會達到42歲的高齡。 路透社

達比修有近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約，如此年紀簽下這樣的長約不僅震驚外界，就連達比修有本人也感到驚訝。

於2021年轉戰教士的達比修有在去年繳出優秀成績單，防禦率僅3.10同時還拿下16勝9敗，幫助球隊在季後賽擊敗大都會隊和全聯盟最多勝的道奇隊、闖入國聯冠軍賽，這樣的表現也讓教士決定與他延長合約到42歲。

根據《theScore》報導，達比修有的翻譯表示，「他（達比修有）到現在還不敢相信這是真的，還以為是一場惡作劇。」而本人也說：「我從沒想過我會獲得一筆六年合約。」但達比修有隨後表達自己對球團的感謝，「很明顯地，這支球隊正在往正確方向前進，而我很榮幸可以成為一份子。」

對於與一名老將簽下6年長約，教士總管普瑞勒(A.J. Preller)表示這是出於對達比修有的信任，「他（達比修有）是一位特別的投手，不僅僅是依靠球速以及球威，而能用各種方式讓打者出局，從我們的角度看，他將在這筆合約中繳出頂尖表現。」

普瑞勒最後也提到，能將達比修有和同樣獲得長約的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）留在隊上，帶給球隊很大的安定感，「他們就是那種可以擊敗老化、持續繳出優異表現的選手。」

達比修有 教士 MLB

相關新聞

MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇

達比修有近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約，如此年紀簽下這樣的長約不僅震驚外界，就連達比修有本人也感到驚訝。 於2021年轉戰教士的達比修有在去年繳出優秀成績單，防禦率僅3

MLB／不是去重建！馬丁尼茲：加入道奇就是為了奪冠

去年於MLB例行賽豪取111勝的道奇在季後賽意外遭教士淘汰，休賽季期間為繼續朝拚冠努力，用1年1000萬美元簽下前紅襪隊老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)，他也直言自己來道奇就是為了贏球。

MLB／近年頻受傷勢影響 克蕭仍連13年入選百大投手

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）即將邁入生涯第15個賽季，儘管身手與顛峰時期有落差，但仍被《MLB Network》評為今年百大投手第81名，這是他連續第13年入選。 克蕭第一次

MLB／沙子宸加盟美職運動家隊 社區棒球旅美第一人

國立體大投手沙子宸從社區球隊開始打球，高中才接受正規棒球訓練，也確定與美職奧克蘭運動家隊簽約，合約總值超過美金40萬元，...

MLB／才剛給達比修終老約 教士還有意與馬恰多提前續約

教士與達比修有達成6年1.08億延長合約，讓這名日籍強投有望在教士結束職業生涯；而根據《The Score》記者布萊德本(Michael Bradburn)報導，教士在續約達比修有後，打算繼續與馬恰多

MLB／「韓職沒有大聯盟的球速」 李政厚想旅美打擊遭質疑

世界棒球經典賽為規模最大的棒球國際賽事，欲挑戰MLB的亞洲選手也在此期間成為全世界焦點，但橫掃韓國職棒各項紀錄的「風之孫」李政厚卻被球探質疑是否能在MLB生存。 李政厚目前效力韓國職棒Kiwo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦