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MLB／不是去重建！馬丁尼茲：加入道奇就是為了奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
已年屆35歲的馬丁尼茲上季雖然全壘打支數略有下滑，但仍入選明星賽。 美聯社
已年屆35歲的馬丁尼茲上季雖然全壘打支數略有下滑，但仍入選明星賽。 美聯社

去年於MLB例行賽豪取111勝的道奇在季後賽意外遭教士淘汰，休賽季期間為繼續朝拚冠努力，用1年1000萬美元簽下前紅襪隊老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)，他也直言自己來道奇就是為了贏球。

根據《Dodgers Nation》的報導，馬丁尼茲於採訪中表示自己不想要待在沒有明確目標、走一步算一步的重建隊伍，而希望加入一支有競爭力的球隊，「我知道這(加入道奇隊)是贏得另外一座總冠軍的好機會。」

馬丁尼茲和隊中的貝茲(Mookie Betts)為舊識，兩人於2018年攜手為紅襪拿下世界冠軍，但報導指出，馬丁尼茲在這之前便已經和道奇略有連結，在2017年時就曾傳出，道奇想要交易來這位當時尚在底特律打球的全明星，但馬丁尼茲最終被交易到響尾

雖馬丁尼茲在該年與紅襪簽下了大約，使他與道奇之間的連結變得薄弱，但文章中指出馬丁尼茲在今年曾和《LA Times》透露自己一直將與道奇簽約這件事放在腦海中。

報導認為，這筆合約對道奇以及馬丁尼茲雙方來說都很合理，且他也能扛下球隊領下的角色，「你想要冠軍嗎？我也想要！那我們就一起達成吧！」

底特律 競爭力

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