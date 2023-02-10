MLB／近年頻受傷勢影響 克蕭仍連13年入選百大投手
道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）即將邁入生涯第15個賽季，儘管身手與顛峰時期有落差，但仍被《MLB Network》評為今年百大投手第81名，這是他連續第13年入選。
克蕭第一次進入百大投手名單時只有22歲，他23歲時贏得生涯首座國聯塞揚獎。隨後又在2014、2015年拿下兩座塞揚獎。不過在那之後克蕭受傷勢影響，從2016年起沒有任何一季先發超過30場。
不過只要能站上投手丘，克蕭就能展現宰制力，生涯197勝、2807次三振，防禦率僅2.48就是最好的佐證。儘管去年再度遭遇傷勢，速球也不如過往強勢，但他仍用頂級的滑球及曲球解決打者。
根據《Baseball Savant》數據統計，克蕭去年滑球使用比例高達42.7%，被打擊率僅2成；曲球使用率16.3%，被打擊率1成84。整季先發22場，12勝3敗，防禦率僅2.28。
1⃣3⃣ years on the #Top100RightNow list for @Dodgers' Clayton Kershaw 😤 https://t.co/hV7hjTXe5d pic.twitter.com/2x8dsMU1Ne— MLB Network (@MLBNetwork) 2023年2月9日
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