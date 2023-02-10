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MLB／才剛給達比修終老約 教士還有意與馬恰多提前續約

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多效力教士隊期間表現亮眼，很可能希望在季末換一筆大合約。 法新社
馬恰多效力教士隊期間表現亮眼，很可能希望在季末換一筆大合約。 法新社

教士與達比修有達成6年1.08億延長合約，讓這名日籍強投有望在教士結束職業生涯；而根據《The Score》記者布萊德本(Michael Bradburn)報導，教士在續約達比修有後，打算繼續與馬恰多(Manny Machado)洽談延長合約。

30歲的馬恰多於2019年以破紀錄10年3億美元合約加入教士，並在第五年也就是今年將獲得跳脫合約權。由於效力教士期間表現穩定，不僅曾獲得銀棒獎，自2020賽季起每年均上榜國聯MVP票選，上季更名列第二名，因此很可能在本季結束後跳出合約投身自由市場，而布萊德本認為，他有機會簽下跟目前合約同樣值錢的新約。

布萊德本也提到，教士總管普瑞勒(A.J. Preller)最近曾表示希望可以將馬恰多留在陣中，更直言：「決定權主要在馬恰多。」老闆賽德勒(Peter Seidler)同樣曾公開表達想留下他，但若要避免他跳出合約加盟他隊的風險，則教士需提前和馬恰多達成延長合約協議。

根據報導，許多球員會將與球團談判延長合約的截止日設在開幕戰前，以便自己在賽季中能專心打球，但目前還不確定馬恰多是否有同樣打算，而教士例行賽首戰是於美國時間3月30日對上同分區對手洛磯。

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