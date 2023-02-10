MLB／「韓職沒有大聯盟的球速」 李政厚想旅美打擊遭質疑

世界棒球經典賽為規模最大的棒球國際賽事，欲挑戰MLB的亞洲選手也在此期間成為全世界焦點，但橫掃韓國職棒各項紀錄的「風之孫」李政厚卻被球探質疑是否能在MLB生存。

李政厚目前效力韓國職棒Kiwoom英雄，年僅24歲卻已囊括多個獎項，更在去年球季一口氣達成打擊王二連霸、打點王、安打王、年度MVP、外野金手套四連霸等成就，且自2017年進入聯盟後每季皆能繳出3成以上的打擊率，儼然已是目前南韓最強打者。

在國內獲得如此成就，李政厚也將眼光放在最高殿堂MLB，他不僅雇用了知名經紀人波拉斯(Scott Boras)，也已取得母球團同意放行，讓李政厚本球季結束後將要挑戰MLB的態勢已十分明確。

不過，在《紐約郵報》記者雪曼(Joel Sherman)的報導中，部分曾看過李政厚打球的MLB制服組卻對他表達疑慮，認為李政厚雖然是個打、跑、守、傳兼具的多拍子球員，但他在韓國職棒並沒有遇過MLB等級的球速，且打法屬inside out的他是否能將力量轉換到MLB也是問題，更指出南韓過往少有能在大聯盟成功的球星，「秋信守、崔智萬應該是目前最好案例。」

除了李政厚外，雪曼也提到澤村賞二連霸的日職強投山本由伸，被球探認為在國內已無任何東西需要證明，上季擊出56發全壘打的村上宗隆則展現出了空前的力量。