MLB／教士6年1.08億美元綁達比修 合約走完能投到42歲
36歲日籍投手達比修有還是很有行情，教士隊與他簽下延長合約，從今年起將領到一紙合計6年1.08億美元的合約，一路投到42歲，達比修在大聯盟投到退休的機率高。
達比修去年在例行賽先發30場、194.2局，貢獻16勝8敗、防禦率3.10的王牌級數據，他將在今年季後成為自由球員，優異表現吸引教士洽談繼續合作，將他的延長合約視為季外首要待辦事項之一，達比修也表達過希望長留聖地亞哥。
多家美媒報導，教士已經談妥新約，為他額外端上9000萬美元，合約將走到2028年。教士尚未證實消息，一旦合約底定，達比修本季年薪將從原本的1800萬美元增加到3000萬美元，與天使隊大谷翔平並列亞洲投手最高薪，合約年限內的均薪則是1800萬美元。
這是達比修在大聯盟所領到的第三紙合約，前兩份依序是2012年與遊騎兵隊簽下6年5600萬美元、2018年與小熊隊簽下6年1.26億美元，如今再領到一紙6年合約，堪稱日投在大聯盟罕見強悍耐投的代表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言