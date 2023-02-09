MLB／避免步入自己後塵？草莓先生：賈吉留在洋基是對的

洋基巨砲賈吉(Aaron Judge)在2022年火力全開擊出62支全壘打，不僅刷新了美聯單季最多支全壘打紀錄，也讓該年底成為自由球員的他未來動向備受矚目。而在《NEW YORK POST》報導中，大聯盟生涯總計超過三百轟前球星「草莓先生」史卓貝瑞(Darryl Strawberry)，卻相當贊同賈吉回到洋基之決定。

史卓貝瑞在1983年以選秀狀元身分加盟大都會，並自1984年起連續7年入選明星賽，作為一位洛杉磯人，史卓貝瑞在1990年接受當時大聯盟史上第二大合約，5年2225萬美金報價披上道奇戰袍，表現卻每況愈下，生涯末期重返紐約、在洋基度過最後5年。

賈吉出身北加州，不僅在休賽季被家鄉球隊巨人視為頭號目標，同樣位處加州的教士也曾有意將他延攬入隊，但和史卓貝瑞不同，賈吉最終並未返鄉打球，而是選擇與洋基簽下9年36億美金大合約，長留紐約。

曾離開紐約又鳳還巢的史卓貝瑞認為賈吉做出了正確決定，「你不可能離開紐約，這是個最棒的地方。」雖賈吉在季後賽時因表現不佳曾引來不少噓聲，但他卻認為這些噓聲對球員來說不是阻力而是動力，「他們(球迷)很懂球賽，所以會讓你知道你表現不好，但球員必須要懂得如何應對，這些噓聲讓我變成了非凡的球員。」

賈吉和史卓貝瑞皆以身材以及驚人揮棒聞名，但尚未助洋基贏得世界大賽冠軍。