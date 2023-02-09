MLB／普荷斯跨界參加NBA名人對抗賽 網：他還能打籃球？

NBA全明星賽下週登場，其中退役球星普荷斯（Albert Pujols）和太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）將攜手參加名人對抗賽，也讓球迷直呼，「終於有真正的球星參加。」

NBA明星賽包含名人對抗賽、新秀挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽及全明星正賽等活動。其中普荷斯將以球員身分參加名人對抗賽，布萊格曼則是公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的教練團成員。此外NFL西雅圖海鷹隊球星麥特卡夫（DK Metcalf）、雷鬼音樂天王賈姆（Nicky Jam）及饒舌歌手21 Savage也都將參賽。

布萊格曼受訪時透露自己的夢想是成為NBA球員，但因身高不足而放棄，談到與普荷斯合作時他表示，「我從沒想過會成為普荷斯教練，我不知道場上會發生什麼事，不過我一定會向他討教棒球的問題。」

此消息發布後，引起國外網友熱議，有網友直言，「名人對抗賽終於有真正的球星參加」、「普荷斯加油」。不過也有網友狠酸，「普荷斯連跑壘都有問題，還能打籃球？」、「全明星作弊賽」。