MLB／表態留大谷翔平 天使老闆：你無法交易MVP

從賣球隊變成不賣了，天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）接下來要挑戰「不可能的任務」，留住日籍二刀流好手大谷翔平，莫雷諾明確表態不打算交易大谷，「你要怎麼交易MVP級人物？」

大谷翔平在今年球季結束後將成為自由球員，外界看好他獲得天價合約，莫雷諾今天接受紐約郵報訪問時表示，天使隊也會加入競爭行列。

「我想要留住大谷。」莫雷諾說：「他是獨一無二的，無疑為世界上最受歡迎的球員之一，而且超越國際，他是很好的隊友，認真工作又有趣，而且跟球迷關係很好。」

就算天使隊想留人，球隊戰績目前確是扣分，莫雷諾也知道：「我們要贏球，在球場上要做得更好。」莫雷諾認為天使隊還是有優勢在，就是提供大谷穩定二刀流出賽的空間，「他在這裡適應得很好。」

不過以外界眼光來看，有競爭球隊認為，天使隊只有「5%」機會能夠以長約留住大谷翔平，另一支球隊則認為，天使隊要在大谷成為自由球員前續約是「不可能的」，莫雷諾則說：「我認為我們跟其他人有一樣的機會。」

媒體預估，大谷翔平的下一份合約總值有可能來到5億美元，莫雷諾對此保有信心，「我們在團隊薪資上常排在前10名，所以這不是問題。」不過天使隊潛在競爭者包括空出薪資的道奇隊、願意大灑幣的大都會隊以及陣容豪華的教士隊。

大谷翔平是史上少數的二刀流好手，前一位貝比魯斯（Babe Ruth）曾被紅襪交易到洋基隊，外界現在有不少聲音認為天使隊若不交易大谷將吃大虧，莫雷諾說，自己對貝比魯斯的歷史讀得很熟，「我們是可以交易他，但你要拿什麼回來？送走一位先發投手、塞揚獎候選人、MVP級好手？這要怎麼交易？你沒辦法。」