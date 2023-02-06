快訊

拉丁美洲上空第二顆「流浪氣球」 陸證實：也是中國的

林志穎開BMW電動車「這原因」遭巡邏警當場開單 百萬愛車意外曝光

經典賽／李維拉來台行程曝光 3月8日開球還有簽名會

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

中華隊將在3月8日經典賽首戰對決巴拿馬隊，大聯盟「守護神」李維拉（Mariano Rivera）應邀來台擔任開球貴賓，來台行程今天曝光。

台灣運彩總經理林博泰表示，台灣運彩一直以來對於「國際體育交流」及「基層運動推廣」投入不遺餘力，這次除了對經典賽重返台灣感到非常期待，回顧往年中華隊賽事，場場扣人心弦的比賽過程，總是帶給全台球迷無數感動。

他說，這次台灣運彩特地加碼與悍創運動行銷合作，邀請大聯盟史上首位全票通過名人堂、最後一位披上42號球衣的洋基隊退役名將李維拉，在經典賽期間來台巡迴，期間將會舉行名人分享會、台灣運彩公益棒球訓練營及經典賽開幕戰唯一場專屬簽名會，期望他能將救援寶貴經驗傳承給台灣基層棒球。

李維拉將於3月7日上午召開名人分享會、下午出席台灣運彩公益棒球訓練營，隔天進行唯一場專屬簽名會。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／被刷掉有刺激 戴培峰：要成為國家隊前二順位

經典賽／中華隊經典女孩亮相 峮峮領軍PS女孩熱舞

經典賽／韓媒報導張奕退賽 直呼中華隊戰力「告急」

經典賽／缺乏大砲型強打 中華隊打線將展現新風貌

相關新聞

經典賽／李維拉來台行程曝光 3月8日開球還有簽名會

中華隊將在3月8日經典賽首戰對決巴拿馬隊，大聯盟「守護神」李維拉（Mariano Rivera）應邀來台擔任開球貴賓，來...

MLB／尷尬啦！弗里曼兒子最喜歡的球員轉隊離開道奇

道奇隊日前舉辦球迷節，弗里曼（Freddie Freeman）攜兒子查理（Charlie Freeman）出席，可愛的查理吸引眾人目光，當被問到除了爸爸外最喜歡哪位球員時，查理的回覆給大家一個驚喜。

超級盃／超級盃下周一登場 進場就要18萬

第57屆NFL超級盃（Super Bowl）台灣時間下周一早上7點半開打，頭號種子堪薩斯酋長和費城老鷹的對決，門票價格一...

MLB／大谷翔平能否續留？天使總管全力留下

日籍二刀流球星大谷翔平合約將在明年賽季結束後到期，各隊都已經磨刀霍霍準備搶人，日前天使隊總管梅納西（Perry Minasian）受訪時表示將會在賽季後全力留下大谷翔平。 天使一度傳出要轉賣，最

MLB／「雷神」辛德賈德降臨道奇 大秀愛意：夢想成真

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）這個休賽季和道奇隊簽下1年1300萬美元合約，近日舉辦球迷會，他除了分享他對於新球季的期待，也透露當初道奇打電話時的心情。 辛德賈德表示，自從

MLB／3年前因偷暗號醜聞辭大都會教頭 貝爾川上任總管特助

擁有435轟紀錄的45歲退役名將貝爾川（Carlos Beltran），3年前因為涉入太空人隊偷暗號醜聞，毫無領軍成績就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。