經典賽／李維拉來台行程曝光 3月8日開球還有簽名會

中華隊將在3月8日經典賽首戰對決巴拿馬隊，大聯盟「守護神」李維拉（Mariano Rivera）應邀來台擔任開球貴賓，來台行程今天曝光。

台灣運彩總經理林博泰表示，台灣運彩一直以來對於「國際體育交流」及「基層運動推廣」投入不遺餘力，這次除了對經典賽重返台灣感到非常期待，回顧往年中華隊賽事，場場扣人心弦的比賽過程，總是帶給全台球迷無數感動。

他說，這次台灣運彩特地加碼與悍創運動行銷合作，邀請大聯盟史上首位全票通過名人堂、最後一位披上42號球衣的洋基隊退役名將李維拉，在經典賽期間來台巡迴，期間將會舉行名人分享會、台灣運彩公益棒球訓練營及經典賽開幕戰唯一場專屬簽名會，期望他能將救援寶貴經驗傳承給台灣基層棒球。

李維拉將於3月7日上午召開名人分享會、下午出席台灣運彩公益棒球訓練營，隔天進行唯一場專屬簽名會。