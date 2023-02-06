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超級盃／超級盃下周一登場 進場就要18萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

第57屆NFL超級盃（Super Bowl）台灣時間下周一早上7點半開打，頭號種子堪薩斯酋長費城老鷹的對決，門票價格一路上漲，光是入場的基本票價，上周是5600美元，今天已經漲價到6千美元（約台幣18萬元）。

今年超級盃將在亞利桑那州格蘭岱爾州立農業體育館登場，根據線上售票網「TicketIQ」顯示，今年超級盃光是入場的就要價6千美元，創下賽史第3高價紀錄，僅次於2020年舊金山49人和堪薩斯酋長碰頭的6603美元，以及2015年新英格蘭愛國者對決國聯冠軍西雅圖海鷹的8764美元。

堪薩斯酋長和費城老鷹過去5年都曾贏下超級盃，強隊碰頭是今年票價居高不下原因之一，也反應出球迷熱情沒因新冠肺炎疫情消退。

超級盃的中場表演向來也是矚目焦點，今年重頭戲表演嘉賓由天后蕾哈娜擔綱。

超級盃 費城老鷹 堪薩斯酋長

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