MLB／尷尬啦！弗里曼兒子最喜歡的球員轉隊離開道奇

道奇隊日前舉辦球迷節，弗里曼（Freddie Freeman）攜兒子查理（Charlie Freeman）出席，可愛的查理吸引眾人目光，當被問到除了爸爸外最喜歡哪位球員時，查理的回覆給大家一個驚喜。

問題一出，查理童言童語的回答：「透納（Trea Turner）」。不過透納在休賽季和費城人隊簽下11年3億美元合約，正式揮別老東家道奇。主持人趕緊又詢問「最喜歡哪位道奇球員？」查理回答：「貝茲（Mookie Betts）」。

雖然不知道查理是否知道透納已經轉隊，但他最喜歡的球員不在道奇已是事實，查理過去就曾衝向父親前隊友史旺森（Dansby Swanson）懷裡，相信5月費城人作客道奇時，查理也會衝向透納。