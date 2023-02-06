MLB／大谷翔平能否續留？天使總管全力留下

日籍二刀流球星大谷翔平合約將在明年賽季結束後到期，各隊都已經磨刀霍霍準備搶人，日前天使隊總管梅納西（Perry Minasian）受訪時表示將會在賽季後全力留下大谷翔平。

天使一度傳出要轉賣，最終老闆莫雷諾（Arte Moreno）仍選擇繼續經營，日前梅納西接受訪問，談論天使未來的規劃，其中當然也包括大谷翔平，他直言希望能看到大谷留在天使「很長很長一段時間」。

梅納西表示整個組織都很喜歡大谷，「我相信我們所有人、整個組織都希望看到他在這裡待很長時間。」另外也表示知道大谷很想贏，不過相信任何事不是不可能的，似乎在回應大谷想去冠軍隊的說法。梅納西雖表達留下大谷的意願，但並沒有透露談話內容和時程。

天使本賽季和大谷達成1年3000萬美元的合約協議，避免薪資仲裁。明年大谷翔平將成為自由球員，各隊紛紛拋出橄欖枝，外界看好大谷有機會挑戰5億美元大約。