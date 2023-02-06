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MLB／「雷神」辛德賈德降臨道奇 大秀愛意：夢想成真

聯合新聞網／ 綜合報導
「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）明年賽季轉戰道奇。 歐新社
「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）明年賽季轉戰道奇。 歐新社

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）這個休賽季和道奇隊簽下1年1300萬美元合約，近日舉辦球迷會，他除了分享他對於新球季的期待，也透露當初道奇打電話時的心情。

辛德賈德表示，自從2015年踏上過道奇的球場，就一直夢想可以為他們打球，即使那時候是敵對的位置，但已感受到這個場地和粉絲的能量，現在迫不及待的想要穿上這件球衣上場。

現年30歲的辛德賈德在2010年被藍鳥隊第一輪第38順位挑中，2012被交易至大都會隊，2015年才站上大聯盟舞台，2016、2018、19年勝場都有達到雙位數，後來傷病纏身，2020年進行TJ手術，賽季整季報銷，直到2021球季尾聲才回歸賽場。

後在2021年休賽季轉戰天使隊，簽下1年2100萬美金合約，不過在去年賽季中被交易費城人，整季兩隊合計10勝10敗，共投134.2局被敲出138安打、防禦率3.94。

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