MLB／3年前因偷暗號醜聞辭大都會教頭 貝爾川上任總管特助
擁有435轟紀錄的45歲退役名將貝爾川（Carlos Beltran），3年前因為涉入太空人隊偷暗號醜聞，毫無領軍成績就辭去大都會隊總教練，大聯盟官網今天報導，他將成為大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）的特助，轉換角色回到老東家。
貝爾川生涯20年打過7支球隊，包括兩支紐約球隊，曾在大都會待過7季，一共9次入選明星賽、拿下3次金手套獎，2017年在太空人奪下世界大賽冠軍後休，不料團隊偷暗號事件讓他失去大都會教頭一職。
大都會2019年11月聘用貝爾川執掌兵符，短短兩個半月就因這起醜聞下台，春訓還沒開始就失業，去年在洋基旗下的YES電視台擔任球評。
貝爾川曾在2019年擔任洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）特助，大聯盟官網指出，今年將是他第2次擔任球團行政人員，不過大都會高層還未證實此事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言