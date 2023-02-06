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MLB／3年前因偷暗號醜聞辭大都會教頭 貝爾川上任總管特助

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝爾川（Carlos Beltran）曾擔任大都會總教練，不過僅為期兩個半月。 美聯社
貝爾川（Carlos Beltran）曾擔任大都會總教練，不過僅為期兩個半月。 美聯社

擁有435轟紀錄的45歲退役名將貝爾川（Carlos Beltran），3年前因為涉入太空人隊偷暗號醜聞，毫無領軍成績就辭去大都會隊總教練，大聯盟官網今天報導，他將成為大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）的特助，轉換角色回到老東家。

貝爾川生涯20年打過7支球隊，包括兩支紐約球隊，曾在大都會待過7季，一共9次入選明星賽、拿下3次金手套獎，2017年在太空人奪下世界大賽冠軍後休，不料團隊偷暗號事件讓他失去大都會教頭一職。

大都會2019年11月聘用貝爾川執掌兵符，短短兩個半月就因這起醜聞下台，春訓還沒開始就失業，去年在洋基旗下的YES電視台擔任球評。

貝爾川曾在2019年擔任洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）特助，大聯盟官網指出，今年將是他第2次擔任球團行政人員，不過大都會高層還未證實此事。

大都會 貝爾川 洋基

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