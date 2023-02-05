MLB／道奇退休球衣正好一打 「34」號球衣本季高掛

大聯盟道奇隊於今天宣布，將於今年夏天舉行墨西哥著名投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)「34」號球衣退休儀式，這將是道奇隊史上第12件退休球衣。

現年62歲的瓦倫祖拉，於1980年19歲時在道奇隊展開大聯盟生涯，是該隊1981年世界大賽冠軍成員(1988年道奇奪冠時，他因傷未列入季後賽名單)，其中1981年以13勝7敗2.48防禦率，奪下國聯塞揚獎及新人王頭銜，1986年奪下個人單季最多21勝，1990年6月對紅雀投出一場無安打比賽，也是道奇隊史第20場無安打比賽。1991年轉投天使隊，歷經金鶯、費城人、教士等隊之後，於1997年在紅雀隊退休。大聯盟生涯計173勝、2074次三振，他最著名就是怪異的投球動作。

他生涯有6次入選大聯盟明星賽，雖成就不足以進軍美國棒球名人堂，但2014年入選為墨西哥棒球名人堂成員。道奇有感於他對球隊的貢獻，決定於今夏舉行他的球衣退休儀式。將於8月11-13日(美國時間)進行三天活動。

瓦倫祖拉得知獲此榮耀說，「成為擁有如此眾多傳奇人物團隊的一員，是一種莫大的榮幸，球迷給予我做為一名球員及為道奇隊工作的支持，他們會很高興知道我的34號球衣退役了。」

There will never be another 34.



Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023

The Dodgers are retiring No. 34 for Fernando Valenzuela, the team announced pic.twitter.com/w7GBvxCn69 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 4, 2023

另外，曾是2020年道奇隊冠軍成員之一現年36歲的投手麥基(Jake McGee)，則於今天宣布從職業棒球生涯退休。他在道奇隊之後，轉戰巨人、釀酒人，最終落腳國民隊結束生涯 。