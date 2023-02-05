MLB／道奇退休球衣正好一打 「34」號球衣本季高掛
大聯盟道奇隊於今天宣布，將於今年夏天舉行墨西哥著名投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)「34」號球衣退休儀式，這將是道奇隊史上第12件退休球衣。
現年62歲的瓦倫祖拉，於1980年19歲時在道奇隊展開大聯盟生涯，是該隊1981年世界大賽冠軍成員(1988年道奇奪冠時，他因傷未列入季後賽名單)，其中1981年以13勝7敗2.48防禦率，奪下國聯塞揚獎及新人王頭銜，1986年奪下個人單季最多21勝，1990年6月對紅雀投出一場無安打比賽，也是道奇隊史第20場無安打比賽。1991年轉投天使隊，歷經金鶯、費城人、教士等隊之後，於1997年在紅雀隊退休。大聯盟生涯計173勝、2074次三振，他最著名就是怪異的投球動作。
他生涯有6次入選大聯盟明星賽，雖成就不足以進軍美國棒球名人堂，但2014年入選為墨西哥棒球名人堂成員。道奇有感於他對球隊的貢獻，決定於今夏舉行他的球衣退休儀式。將於8月11-13日(美國時間)進行三天活動。
瓦倫祖拉得知獲此榮耀說，「成為擁有如此眾多傳奇人物團隊的一員，是一種莫大的榮幸，球迷給予我做為一名球員及為道奇隊工作的支持，他們會很高興知道我的34號球衣退役了。」
There will never be another 34.— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023
Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh
The Dodgers are retiring No. 34 for Fernando Valenzuela, the team announced pic.twitter.com/w7GBvxCn69— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 4, 2023
另外，曾是2020年道奇隊冠軍成員之一現年36歲的投手麥基(Jake McGee)，則於今天宣布從職業棒球生涯退休。他在道奇隊之後，轉戰巨人、釀酒人，最終落腳國民隊結束生涯 。
Some news in the Jake McGee is retiring after 13 years of pitching in the majors. And more so, in that he wants to do so with his original team, the #Rays. Also pitched for #Rockies, #SFGiants, #Dodgers, #Brewers, #Nationals https://t.co/l1oSdrqoG8— Marc Topkin (@TBTimes_Rays) February 4, 2023
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言