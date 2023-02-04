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MLB／黃暐傑獲邀海盜大聯盟春訓 目前台灣唯一選手

中央社／ 台北4日電
今年轉戰美職匹茲堡海盜隊的旅美投手黃暐傑確定受邀大聯盟春訓，是目前唯一能參加大聯盟春訓的台灣選手。聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影
今年轉戰美職匹茲堡海盜隊的旅美投手黃暐傑確定受邀大聯盟春訓，是目前唯一能參加大聯盟春訓的台灣選手。聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影

今年轉戰美職匹茲堡海盜隊的旅美投手黃暐傑確定受邀大聯盟春訓，是目前唯一能參加大聯盟春訓的台灣選手。黃暐傑去年底透過規則5選秀從巨人隊轉戰海盜，今年要續拚上大聯盟。

規則5選秀主要是促進美國職業棒球小聯盟（MiLB）球員流動，避免球團於MiLB囤積優秀球員，規則5選秀每層級各隊每輪可從其他球隊MiLB保護名單外選走1人。

根據美職大聯盟（MLB）官網記者今天報導，海盜（Pittsburgh Pirates）本季春訓邀請29歲的黃暐傑等非40人名單選手加入，而40人名單中還有韓國選手崔志萬等，總計65人參加海盜春訓。

黃暐傑在亞利桑那響尾蛇隊（ArizonaDiamondbacks）展開旅美生涯，之後陸續效力德州遊騎兵隊（Texas Rangers）、舊金山巨人隊（SanFrancisco Giants），2019年效力遊騎兵期間升上MLB，成為史上第15名登上MLB台灣球員。

黃暐傑去年與巨人簽約，在MiLB 3A投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40。

黃暐傑 大聯盟

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