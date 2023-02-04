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MLB／今年是最終賽季？39歲葛蘭基：也許是、也許不是

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
39歲投手葛蘭基新合約正式定案，確定續穿皇家球衣。 路透社
39歲投手葛蘭基新合約正式定案，確定續穿皇家球衣。 路透社

39歲資深投手葛蘭基（Zack Greinke）新合約正式定案，確定續穿皇家球衣，對於今年是不是他的最後一年，他回應：「也許是，也許不是。」

葛蘭基生涯累積223勝，2009年美聯塞揚正是身著皇家球衣時奪得，去年以一年合約鳳還巢出賽26場，貢獻4勝9敗、防禦率3.68，球季後再度成為自由球員，皇家依然是他的歸屬。

「這裡或許是我唯一想待的地方吧！」皇家今天為他舉辦簽約記者會，對於今年球季續戰，葛蘭基表示若自己有哪裡感覺不對勁，或許會考慮退休，但自己目前並無這樣的想法，「我的家人也希望我繼續打球，我覺得自己還很勇，所以我會繼續努力。」

至於今年是否會是他的最後球季，葛蘭基沒有答案，「我現在還沒有任何明確計畫，如果投得好、感覺好，或許還會繼續打球。」

葛蘭基的勝場數，在現役球員中只輸給韋蘭德Justin Verlander）的244勝，但數據並非他決定再戰的動力，而是去年自己和家人都在皇家經歷了一段有趣的時光。

葛蘭基表示，「這或許是我長久以來最有趣的一段時間吧！即便我們沒有拿到很多勝場，但這裡選手、年輕球員都很好相處，他們很享受在比賽裡，拚盡全力想要變得更好。」

葛蘭基的合約價碼並未公布，但媒體報導為一紙1年850萬美元合約，附帶750萬美元激勵獎金。

皇家 Justin Verlander 韋蘭德

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