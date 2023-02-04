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MLB／30隊全壘打王預測 有1日籍打者但非大谷翔平
大聯盟新球季將於3月31日起跑，官網整理FanGraphs預測全壘打數據，各隊被看好的陣中全壘打王會是誰？洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）依然被預期火力最嗆，大谷翔平則非天使隊內全壘打王。
進入正題之前，大聯盟官網先提醒讀者，這項預測數據原本就會比較保守，並非用於設計預測誰將打出突破性賽季，因此數字看起來會相對平淡。
去年狂炸62轟的賈吉，本季的預測數據落在44轟，這個數字領先全大聯盟；藍鳥隊小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr. ）、天使隊楚奧特（Mike Trout）同樣是39轟，文中提到：「知道你們會問就先說了，大谷翔平的數字緊跟在他之後，預測為35轟。」
國聯以大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）同為39轟最多；小熊隊以日籍打者鈴木誠也預測25轟火力最被看好，儘管在大聯盟第一年輸出14轟、並未展現驚人長程砲火，「但他在日職廣島隊最後一年有38轟，他的長打潛力是存在的。」
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