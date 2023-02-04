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MLB／遭爆料「偷」到冠軍還沾沾自喜？紅襪教頭不回應

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
一位美國作家新書爆料目前擔任紅襪隊總教練的柯拉，曾親口說出「我們偷到一座世界大賽冠軍。」 美聯社
一位美國作家新書爆料目前擔任紅襪隊總教練的柯拉，曾親口說出「我們偷到一座世界大賽冠軍。」 美聯社

2017年太空人隊違規竊取暗號再度燒出話題，新書爆料目前擔任紅襪隊總教練的柯拉（Alex Cora），曾親口說出「我們偷到一座世界大賽冠軍」，文中並對他的人格有諸多負面指控；針對書中爆料，波士頓媒體今天試圖向柯拉求證，但目前尚未獲得回應。

由德雷里奇（Evan Drellich）寫作的「贏球治百病：看棒壇最明智的思路如何創造體壇最大亂局（Winning Fixes Everything: How Baseball's Brightest Minds Created Sports' Biggest Mess）」，還原2017年太空人弊案，書籍將於2月14日上市，文中對於柯拉有諸多指控，包括他與教練團的歧異、嗜酒，以及對於「偷」出冠軍的沾沾自喜。

新書還沒上市，部分內容已經引起媒體爭相報導，書中引述一位2018年紅襪成員所言：「我們知道太空人偷暗號，是因為柯拉親口說的，他告訴球員『我們偷了那座他X的世界大賽冠軍。」

柯拉是太空人2017偷暗號的成員之一。 路透社
柯拉是太空人2017偷暗號的成員之一。 路透社

在深夜聚會的場合，當柯拉開始喝多了後，會吐露2017年在太空人所發生的事，包括影片師、球員敲擊垃圾桶，提醒場上打者接下來的球路。這位爆料人表示，柯拉在對上道奇時總是說，「不用上壘，我們都知道對手要投什麼球，我們大家聽了的反應多是『他是在講什麼？』」

文中也引述在太空人時期的同事發言，柯拉與其他教練、職員的矛盾一直在持續中，包括當有人正因風災掛心，忙著與家人聯繫或確認交通時，他卻把音樂開得超大聲，甚至開始大吼大叫；柯拉也時常喝得醉醺醺，包括客場之旅搭飛機時。

世界大賽 紅襪 道奇

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