MLB／今年的大谷會更好 天使總仔：他沒拿到MVP不開心

大谷翔平沒有極限，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）預告2023年的大谷還會更好，還爆料子弟兵的內心，「他去年沒贏得MVP，其實很不開心。」

大聯盟春訓將於2月中起跑，迎接展開備戰前夕，尼文接受MLB Network電台訪問，話題當然離不開大谷，一聊到子弟兵，尼文說：「我等不及見到他了。」

大谷翔平將在世界棒球經典賽披上日本隊戰袍，尼文透露天使規畫他先跟著母隊春訓，屆時也會在春訓熱身賽登板先發，隨後再向日本隊報到。

天使的首場熱身賽為台灣時間2月26日出戰水手隊，若按照尼文所說，也等於大谷不可能在本月17日的日本隊宮崎集訓展開時就返國報到，日本媒體推估他應會在3月初加入球隊。

尼文也提到，他認為今年的大谷只會更好，因為有了新的動力，「我能告訴你們，他去年沒贏得MVP很不開心。」他也強調，「贏球還是大谷最優先且最重視的事情，他對於我們補強的戰力感到興奮，很期待趕快迎接賽季開打。」