MLB／爆料去年用了3種球 老將希爾批大聯盟用球不一致

目前大聯盟現役最年長球員，42歲海盜隊投手希爾(Rich Hill)在接受美國「棒球不無聊」播客訪問時爆料並痛批，去年球季大聯盟至少用了三種不同的指定用球，「你永遠不知道比賽時會用到什麼球？每場比賽都有全新的體驗，這真的是太令人難以置信了！」他不了解為何大聯盟會如此做，也預期這個情況今年球季並不會改善。

「我們可以拿全新的一打球去檢查，就會發現每一顆球都有問題。」在大聯盟奮戰18年的希爾表示，希望廠商(長期用球供應商Rawlings)能提供其產品的一致性，「只有在那時，才會有公平的競爭環境。」

希爾更說了，「我不在乎它是桌球、高爾夫球、超級球還是其他任何東西；只要全年都能保持一致即可。」他表示，「大聯盟應該要讓球員知道怎麼做，嘿，所有人，我們今年用球會軟一點、硬一點或是彈跳球，我們會對球做出改變，看會發生什麼事。但我卻沒看到他們做到這一點，冰球就是冰球、足球就是足球、籃球就是籃球，但棒球卻可以是任何東西，為什麼我們會變成這樣。」

希爾的發言是有根據的， 自從2019年大聯盟全壘打數急速上升後，一些人就對用球就有懷疑，也有的投手抱怨球太滑，且有研究機構去年12月發表報告就指出，2022年球季可能使用兩種甚至三種不同種類的球。