MLB／台美混血卡洛爾跑速驚人 美媒：有望奪新人王

大聯盟日前公布百大新秀名單，響尾蛇隊台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，《ESPN》今天也撰文預測，卡洛爾新賽季將大爆發，盜壘、三壘安打有望在國聯登頂，並成為新人王大熱門。

22歲的卡洛爾去年已登上大聯盟，不過因打席數不足，尚有爭取新人王資格。他在短暫的大聯盟賽季中，展現頂級的跑壘速度，根據統計，平均衝刺速度高達每秒30.7英尺，另外他也善用這項優勢跑出內野安打及嘗試盜壘。

《ESPN》預測，卡洛爾新賽季將是國聯新人王大熱門，能憑藉優異的速度成為盜壘王及敲出最多三壘安打，成為聯盟最佳的開路先鋒。

卡洛爾去年在大聯盟出賽32場，繳出打擊率2成60、4轟、14分打點及2盜壘的成績，標準化攻擊指數（OPS+）更高達133。