快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

MLB／台美混血卡洛爾跑速驚人 美媒：有望奪新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 路透
卡洛爾。 路透

大聯盟日前公布百大新秀名單，響尾蛇隊台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，《ESPN》今天也撰文預測，卡洛爾新賽季將大爆發，盜壘、三壘安打有望在國聯登頂，並成為新人王大熱門。

22歲的卡洛爾去年已登上大聯盟，不過因打席數不足，尚有爭取新人王資格。他在短暫的大聯盟賽季中，展現頂級的跑壘速度，根據統計，平均衝刺速度高達每秒30.7英尺，另外他也善用這項優勢跑出內野安打及嘗試盜壘。

《ESPN》預測，卡洛爾新賽季將是國聯新人王大熱門，能憑藉優異的速度成為盜壘王及敲出最多三壘安打，成為聯盟最佳的開路先鋒。

卡洛爾去年在大聯盟出賽32場，繳出打擊率2成60、4轟、14分打點及2盜壘的成績，標準化攻擊指數（OPS+）更高達133。

卡洛爾

相關新聞

MLB／爆料去年用了3種球 老將希爾批大聯盟用球不一致

目前大聯盟現役最年長球員，42歲海盜隊投手希爾(Rich Hill)在接受美國「棒球不無聊」播客訪問時爆料並痛批，去年球季大聯盟至少用了三種不同的指定用球，「你永遠不知道比賽時會用到什麼球？每場比賽都

MLB／台美混血卡洛爾跑速驚人 美媒：有望奪新人王

大聯盟日前公布百大新秀名單，響尾蛇隊台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，《ESPN》今天也撰文預測，卡洛爾新賽季將大爆發，盜壘、三壘安打有望在國聯登頂，並成為新人王大熱門。

MLB／大谷翔平練投穿上新品牌 重訓爆出「巨大美肌」

美職天使隊春訓投捕手報到日在2月15日，不過大谷翔平已經提前抵達美國，今天更在社群平台貼上訓練影片，全身換上新代言品牌裝...

MLB／千賀滉大被砍價？美媒爆料：大都會對體檢有疑慮

日籍投手千賀滉大以5年7500萬美元（約新台幣22.4億元）合約加盟美職大都會隊，跟中段輪值的沃克（Taijuan Wa...

MLB／有像嗎？大谷翔平變雪人 札幌雪祭打造「雪平」

造訪今年札幌雪祭的棒球迷，記得要尋找大谷翔平的身影，今年活動上展出他的造型雪人，大聯盟官網笑稱：「也許有無數個孩子曾在氣...

MLB／天使休賽季獲外媒「B+」好評 游擊問題尚待解決

大聯盟新賽季將在3月31日開打，各隊補強工作幾乎告一段落，美媒《The Athletic》也針對30支球隊的操作做出評價，其中陣容出現大變動的天使隊獲得「B+」評價。 該報導指出，天使僅次於大都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。