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MLB／大谷翔平練投穿上新品牌 重訓爆出「巨大美肌」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平已經提前抵達美國展開春訓，更在社群平台貼上訓練影片。 美聯社
大谷翔平已經提前抵達美國展開春訓，更在社群平台貼上訓練影片。 美聯社

美職天使隊春訓投捕手報到日在2月15日，不過大谷翔平已經提前抵達美國，今天更在社群平台貼上訓練影片，全身換上新代言品牌裝備，重訓時爆出的壯碩肌肉更讓球迷驚呼：「太美了吧。」

大谷翔平離開合作超過8年的日本品牌Asics，今年與New Balance簽下新的代言合約，他今天在個人IG限時動態放出練投影片，只見他從球帽、T恤到球鞋，全身都穿上新品牌。

另一段影片則可看到大谷翔平在重訓室做著六角槓硬舉，在奮力舉起厚重槓片的同時，手臂肌肉也隨之隆起，有球迷在推特上看到影片，直呼「太美了！」還有人說：「這是跟其他球團自我介紹的影片。」

大谷翔平在1月下旬就回到美國球隊訓練基地開始調整，先前也曾貼過打擊影片，由於球隊開訓時間剛好與經典賽日本隊集訓時間撞期，大谷能否提前在2月17日一同備戰經典賽仍屬未知。

美職天使隊日籍二刀流大谷翔平更在社群平台貼上訓練影片。圖／取自大谷翔平IG
美職天使隊日籍二刀流大谷翔平更在社群平台貼上訓練影片。圖／取自大谷翔平IG

美職天使隊日籍二刀流大谷翔平更在社群平台貼上訓練影片。圖／取自大谷翔平IG
美職天使隊日籍二刀流大谷翔平更在社群平台貼上訓練影片。圖／取自大谷翔平IG

大谷翔平 經典賽 天使

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