MLB／千賀滉大被砍價？美媒爆料：大都會對體檢有疑慮

日籍投手千賀滉大以5年7500萬美元（約新台幣22.4億元）合約加盟美職大都會隊，跟中段輪值的沃克（Taijuan Walker）相比略高一些，紐約郵報指出，原因可能是大都會對千賀的體檢報告有疑慮，。

千賀滉大的體檢沒有問題，也才能夠完成簽約，不過紐約郵報指出，球團可能因為醫療報告中的不安定因素，影響到最終千賀滉大的合約總值。

其中有知情人士指出，球團面對日本投手會更加小心，因為明星先發投手在年輕時投過多局數是很常見的事；不過也有大都會球團的人表示，有信心千賀滉大能在2023年健康出賽。

千賀滉大去年在日職軟銀隊先發22場、投了144局，拿下11勝6敗、防禦率1.94，生涯在日職累積224場出賽、1089局，平均防禦率為2.59，2020年曾拿下太平洋聯盟防禦率、三振、勝投「三冠王」。