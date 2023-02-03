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MLB／有像嗎？大谷翔平變雪人 札幌雪祭打造「雪平」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
第73屆札幌雪祭即將在本周末開跑，活動上展出大谷翔平的造型雪人。圖／取自天使隊推特
第73屆札幌雪祭即將在本周末開跑，活動上展出大谷翔平的造型雪人。圖／取自天使隊推特

造訪今年札幌雪祭的棒球迷，記得要尋找大谷翔平的身影，今年活動上展出他的造型雪人，大聯盟官網笑稱：「也許有無數個孩子曾在氣候轉暖之前堆過雪人，但他們應該沒有堆過大谷雪平（Snowhei Ohtani）。」

第73屆札幌雪祭即將在本周末開跑，大谷翔平作為曾在火腿隊效力5年的球星，今年即將披上日本武士隊球衣出戰經典賽，在當地的受歡迎程度不言而喻，雪祭上出現他的大型雪人並不令人意外。

事實上，大谷翔平2013在日職初登板前，他的雪雕在該年札幌雪祭上就曾出現，而當時是戴球帽的投手大谷雪人，今年換成戴打擊頭盔的打者翔平。

天使官方推特貼出大谷翔平雪人照片，有人加碼在頭盔上P上洋基隊徽，有人覺得雪人眼神太恐怖，直呼「看得我都毛了」，也有人嫌起雪人的相似程度，回應「好啦！是有一點點像」。

大谷翔平 天使 洋基

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