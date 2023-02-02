MLB／天使休賽季獲外媒「B+」好評 游擊問題尚待解決

大聯盟新賽季將在3月31日開打，各隊補強工作幾乎告一段落，美媒《The Athletic》也針對30支球隊的操作做出評價，其中陣容出現大變動的天使隊獲得「B+」評價。

該報導指出，天使僅次於大都會隊、遊騎兵隊及費城人隊，與其他6隊並列B+。最慘的是白襪隊，只獲得「F」。記者布拉姆（Sam Blum）認為，天使填補許多陣容上的空缺，因此給予高評價，但游擊空缺仍尚未解決。

天使休賽季未補強游擊手，新賽季恐怕仍繼續讓工具人瑞吉福（Luis Rengifo）及打擊能力不佳的貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）先扛著。由於明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）傷癒復出，過去幾年主要鎮守三壘手的厄謝拉（Gio Urshela），也被點名為是游擊手人選之一。

天使農場游擊大物內托（Zach Neto）排在大聯盟官網百大新秀第89名，不過根據官網預測，他預計要到2024年才能升上大聯盟。去年他在天使2A出賽30場，擊出4支全壘打，打擊率3成20，表現不俗。