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MLB／單季60轟「好上加好」太難 賈吉力拚這項紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉上季揮出破美聯紀錄的62轟，但今年要再複製一樣表現恐怕不容易。 美聯社
賈吉上季揮出破美聯紀錄的62轟，但今年要再複製一樣表現恐怕不容易。 美聯社

大聯盟新球季3月31日開打，洋基隊將在主場迎戰巨人隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是最大焦點；大聯盟史上只有6名球員（9次）締造單季60轟以上紀錄，未有任何一人達到個人新高後，隔年全壘打產量更多，賈吉能否更上一層樓值得期待。

洋基在這次自由球員（FA）市場砸下重金留人，賈吉獲簽9年3億6千萬美元合約，不但是歷年FA最驚人數字，平均年薪達4000萬美元也是野手最高；對4月26日將滿31歲的賈吉來說，未來大聯盟生涯可能在洋基結束，來自紐約媒體、球迷的壓力也會更大。

賈吉去年62轟改寫美聯單季紀錄，今年若再出現60轟，將是繼紅雀隊麥奎爾（Mark McGuire）、小熊隊索沙（Sammy Sosa）之後，史上第3位連續兩季60轟的打者；前兩人分別在1998和99年締造70、65轟，以及66、63轟，索沙更是唯一3季60轟打者（2001年64轟），不過兩人後來都傳出涉入禁藥醜聞。

「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）生涯拿過12次美聯全壘打王，1927年締造60轟紀錄，成為史上第一人，不過隔年54轟，產量低於前一季；另一位洋基名將馬里斯（Roger Maris）1961年以61轟超越貝比魯斯，但1962年以33轟結束，全壘打數也減少。

美國媒體「FanGraphs」大膽預測，賈吉本季可能出賽154場，繳出打擊率2成78、全壘打45支、打點109分、10次盜壘成功的成績，儘管未達50轟紀錄，仍是大聯盟球員整季最佳數字，就等季末驗收數字。

賈吉 洋基 大聯盟

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