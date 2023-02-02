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MLB／大谷翔平獲選現役最強投手第6 美媒：投手丘上的藝術家

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

美國體育頻道《MLB Network》近期評選現役10大先發投手，釀酒人隊伯恩斯（Corbin Burnes）排名第1，天使隊二刀流球星大谷翔平排名第6，並被稱讚為「投手丘上的藝術家」。

《MLB Network》評選十大先發投手，第1至第5依序為伯恩斯、大都會隊韋蘭德（Justin Verlander）、洋基隊洛登（Carlos Rodon）、大都會薛則（Max Scherzer）、馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。

《MLB Network》解釋伯恩斯得獎原因，伯恩2021年拿到國聯塞揚獎，自2020年來伯恩都是塞揚獎熱門人選，這段期間的多項進階數據皆名列前茅。雖然去年防禦率2.94，與其他強投相比略微遜色，但主投202局，每局被上壘率僅0.965，投出243次三振也是國聯最多。

大谷翔平則排名第6，《MLB Network》也在節目中對他好評不斷，「看的出來大谷的投球表現正大幅改善，他就像投手丘上的藝術家，使用曲球以及精準的控球，有效投出好球。」

大谷去年先發28場，15勝9敗，防禦率僅2.33，總共送出219次三振。每九局三振率11.9，在規定投球局數的投手當中，排名第1。

大谷翔平

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