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MLB／巨人搶賈吉、柯瑞亞落空 老將克勞佛相信仍可施展魔法

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊游擊手克勞佛。 美聯社
巨人隊游擊手克勞佛。 美聯社

巨人隊前年打出大聯盟最猛的107勝，去年大跌26勝，未能重返季後賽，36歲老牌游擊手克勞佛（Brandon Crawford）期待新球季陣容改頭換面後，能夠再度「施展魔法」。

洋基2000年完成世界大賽3連霸後，近22年未有球隊能夠連兩季封王，巨人2010、12、14年稱霸，在5個球季內奪下3冠已是最強表現，但在2015年之後只有兩次重返季後賽，就連國聯冠軍戰都沒沾上。

巨人前年拚出107勝，改寫隊史單季最多勝紀錄，讓106勝的世仇道奇隊只能以外卡晉級季後賽，但巨人卻在分區系列賽2勝3敗不敵道奇，挑戰隊史第9座世界大賽冠軍失利。

巨人去年戰績81勝81敗，勝率雖達5成，但在國聯西區排名第3，落後分區冠軍道奇（111勝）達30勝差，根本進不了季後賽，期待新球季重新出發，17日將展開春訓。

克勞佛已經效力巨人12年，擁有兩枚世界大賽冠軍戒，邁入兩年3200萬元美元合約第2年，他說：「前年想都沒想到，竟會奪下107勝和分區冠軍，今年團隊戰力看來更好，儘管有些大咖沒有加盟，但我認為球團已有一些好的措施，讓團隊變得更強。」

「法官」賈吉（Aaron Judge）重返洋基隊，簽下9年3億6千萬美元驚人合約，原訂簽下13年3.5億美元長約的柯瑞亞（Carlos Correa），也因身體狀況讓巨人高層改變心意。

巨人在這次自由球員市場沒有太大表現，球迷期待的大咖領軍畫面消失，克勞佛對新球季還是保持樂觀態度，認為再次拚出奇蹟不是不可能。

巨人 道奇 世界大賽

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