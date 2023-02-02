經典賽／首屆4人仍在中職活躍 嘟嘟24歲生日奪隊史首勝
中華隊備戰第5屆世界棒球經典賽，30人正選名單將在6日出爐，由新生代球員扛起前進8強的目標，回顧17年前首屆賽事，至今仍有4位老將還在中職戰場打拚，「嘟嘟」潘威倫更是中華隊首位在經典賽奪勝的投手。
由大聯盟主導的經典賽2006年點燃戰火，中華隊由現任富邦悍將隊領隊林華韋領軍出征，當年3月3日在東京巨蛋首戰南韓0：2落敗、林恩宇吞下敗投，隔天對決地主日本更遭「平成怪物」松坂大輔封鎖，提前在7局結束以3：14慘敗，許竹見承擔敗投。
這是中華隊繼1999和2003年亞洲錦標賽後，在一級國際賽被松坂大輔連贏3場，林華韋當時談到台、日實力差距時，說得直接了當，就是「技不如人」。
中華隊在2006年經典賽分組賽最後一戰，3月5日對大陸隊以12：3大勝，拿到隊史首勝，當天剛好是潘威倫24歲生日，以勝投為自己慶生，但他對南韓、日本之戰未有機會出賽，還是覺得有些遺憾。
中華隊對大陸隊這場勝利，當年在水手隊小聯盟的陳鏞基4局上開砲，締造隊史首轟紀錄，而且是拉開比數的滿貫砲，5名投手潘威倫、姜建銘、朱尉銘、耿伯軒、郭泓志接力登板，已經登上道奇隊大聯盟的郭泓志9局下登板失1分，最後再見三振結束比賽。
17年前的經典賽老國手，目前仍有統一獅隊潘威倫、胡金龍、陳鏞基、味全龍隊林智勝繼續在職棒活躍，4人中職年資合計已達60年（胡金龍另有5年大聯盟），潘威倫即將邁入生涯第21季。
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