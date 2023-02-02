MLB／道奇休賽季戰力流失 弗里曼仍豪言：目標冠軍

道奇隊上季例行賽拿到111勝，不過卻在季後賽慘遭同分區的教士隊淘汰，加上道奇休賽季流失不少戰力，因此今年球季不像上季一樣被外界看好。不過陣中球星弗里曼（Freddie Freeman）仍相信，道奇能在新賽季爭取冠軍。

教士休賽季重磅補強明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）；道奇卻接連失去強投安德森（Tyler Anderson）、當家游擊手透納（Trea Turner）及外野手貝林傑（Cody Bellinger）。

對此弗里曼表示，「我仍熱愛這支球隊，當一支球隊有貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）及馬丁尼茲（J.D. Martinez），對手可能會放棄投球，我認為這真的是一支優秀的球隊。」

弗里曼並沒有因為簽下大合約就放鬆心態，新賽季的目標仍是奪冠，「作為一名職業運動員，任務只有一個，就是努力把冠軍帶回來，如果沒做到就等於失敗。失敗後必須重整心態，明年再努力爭取冠軍。」

弗里曼去年與道奇簽下6年1.62億美元的合約，表現並沒有讓道奇失望，全季繳出打擊率3成25、21支全壘打及100分打點的成績單，在國聯MVP票選中排名第4。