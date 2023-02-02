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MLB／張育成海盜隊友朴孝俊 未進勇士春訓名單遭DFA

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓26歲內野手朴孝俊再遭勇士DFA，旅美生涯又面臨考驗。 路透通訊社
南韓26歲內野手朴孝俊再遭勇士DFA，旅美生涯又面臨考驗。 路透通訊社

大聯盟各隊即將展開春訓，勇士隊今天宣布非40人名單春訓邀請名單，南韓26歲內野手朴孝俊未在其中，也遭指定轉讓（DFA），他在不到3個月的時間歷經3支球隊，旅美生涯再度面臨考驗。

勇士公布這份26人名單，包括11名投手、4名捕手、6名內野手、5名外野手，沒有看到朴孝俊的名字；值得一提的是，南韓評估本屆世界棒球經典賽國手時，他也是可能人選，但因考量自身未來而遭割捨，現在就連效力國家隊的機會都沒了。

朴孝俊2014以國際自由球員的身分加盟洋基隊，前年首次登上大聯盟，同年7月被交易到海盜隊，去年一度和旅美好手張育成變成隊友，11月被交易到紅襪、12月又被換到勇士，生涯在大聯盟合計出賽68場，繳出打擊率2成01、全壘打5支、打點20分的成績。

朴孝俊在海盜守過二壘、三壘、游擊、右外野，勇士考量內野深度，去年底和紅襪完成交易，但展開春訓前還是把他釋出，未來若未轉隊成功，預料將回到旗下3A展開新球季。

勇士 大聯盟 海盜

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