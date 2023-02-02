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MLB／國聯MVP快速升起又墜地 小熊期待貝林傑東山再起

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊期待前國聯MVP貝林傑能東山再起，再次成為明星球員。 美聯社
小熊期待前國聯MVP貝林傑能東山再起，再次成為明星球員。 美聯社

小熊隊備戰新球季，簽下2019年國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），引發球界很多關注，球團高層承認，並非要他回到MVP等級的數據，不過期待這位27歲的好手再次成為明星球員。

貝林傑2017年從道奇隊起步，菜鳥球季以39轟、97分打點獲得國聯新人王，2019年更以打擊率3成05、全壘打47支、打點115分奪下國聯MVP，也以中外野手的身分抱回金手套獎。

但從2020年起，貝林傑飽受傷痛之苦，最近3個球季合計只有41轟，去年出賽回到144場，但吞下多達150次三振，季後遭道奇釋出，生涯6年起起伏伏，被美國媒體形容為「快速升起成為明星，又墜落回地球」。

小熊和貝林傑簽下1年1750萬美元合約，附帶明年選擇權，球團總裁霍伊爾（Jed Hoyer）表示，不期待貝林傑回到MVP數據或是金手套等級防守，但也希望他再次成為明星球員，在27歲的年紀時重新展現「讓人難以置信的才能」，不是站穩外野防線就好。

霍伊爾指出，貝林傑遭到道奇釋出後，就很清楚表達想要一份1年合約，希望能在新球隊重建自己的價值，也在簽下合約後，每天前往亞歷桑納州訓練營報到，確實非常努力，希望他在新球季能回到出色的水準。

貝林傑 道奇

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