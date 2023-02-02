經典賽／水手王牌卡斯提歐確定不打 多明尼加幸好還有J-Rod

世界棒球經典賽將在3月開打，多明尼加隊公布的50人名單陣容豪華，被視為奪冠熱門之一，然而日前傳出有18位選手不被允許參賽，水手隊王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）確定是其中一人。

「他會跟我們一起春訓。」水手總管狄波托（Jerry Dipoto）今天談到卡斯提歐動態時表示：「這對球隊來說是很高興的事，這是我們雙方一同做出的決定。」

水手隊去年季中用4名超級新秀才從紅人隊手中交易來卡斯提歐，更在9月就完成5年1.08億美元（約新台幣34.5億）的延長合約，在他身上投下不少資源。

水手不讓卡斯提歐打經典賽，但對美聯新人王「J-Rod」羅德里奎茲開綠燈。 美聯社

不過水手隊另外3名球員仍會為多明尼加隊出賽，包括美聯新人王「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、兩屆銀棒獎得主赫南德茲（Teoscar Hernandez）、牛棚投手卡斯提歐（Diego Castillo）。

另外還有4人會打經典賽，三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）代表委內瑞拉隊，投手布拉許（Matt Brash）加拿大隊、後援投手費斯塔（Matt Festa）義大利隊、捕手福特（Harry Ford）英國隊，其中布拉許會擔任後援而非先發。