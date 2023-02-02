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經典賽／大谷等旅美5人幫禁打自辦賽 日本想找「出租武士」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊大谷等旅美五人幫受限大聯盟規定不能打自辦熱身賽，讓栗山監督考慮找「出租武士」。 法新社
日本隊大谷等旅美五人幫受限大聯盟規定不能打自辦熱身賽，讓栗山監督考慮找「出租武士」。 法新社

世界棒球經典賽將在3月開打，日本武士隊陣容堅強卻遇到一項難題，包括大谷翔平在內的5名大聯盟球員不能參加壯行試合（自辦熱身賽），外野嚴重空缺，因此打算向日職球團徵召「出租武士」。

日本隊預計2月17日開始到宮崎合宿集訓，目前僅教士隊日籍投手達比修有取得同意可提前會合，另外天使隊的大谷及小熊隊鈴木誠也、紅襪隊吉田正尚、紅雀日裔選手努特巴爾（Lars Nootbaar）都還未確定報到時間，不過日職已經先準備好若他們提早抵達後的保險費用。

然而麻煩的是，美職體系球員就算能夠提早會合，但若要參加自辦熱身賽，需要母球團同意，代表2月25日到3月4日間，日本隊的4場壯行試合有可能欠缺人手，為了表現出最好成績，日本隊監督栗山英樹表示，會持續透過日職與大聯盟官方協調。

其中鈴木、吉田、努特巴爾都是外野手，日本隊只剩下近藤健介、周東佑京兩名外野手，也因此日本隊希望找來「出租武士」，由年輕球員在熱身賽暫時頂替。

如果真的無法解禁，不僅野手打席數不足，由於官辦熱身賽3月6日才展開，而日本隊首戰是3月9日，也代表大谷翔平、達比修有兩名先發投手恐怕沒有時間實戰調整。

大谷翔平 大聯盟 達比修有

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