經典賽／為中華隊加油！蔡其昌帶來「擬大谷」發球機

2023年世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊正在斗六球場集訓備戰，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天特地到場發放30萬元加菜金，還帶來亞洲唯一一台的「IPitch智慧型發球機」，可模擬對戰投手投球，包括大谷翔平。

中華隊在A組預賽將對上荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬，若能晉級第二階段飛往日本，有機會與日本隊交手，蔡其昌因日前人在國外，擔任中華隊領隊的他返台後立刻前往斗六球場，也宣告已經空出飛去日本的時間。

為讓中華隊在備戰期間能習慣各國頂尖投手的球路，中華隊教練團向蔡其昌提及希望引進「IPitch智慧型發球機」，供中華隊使用，目前大聯盟有18支球隊使用IPitch實戰模擬系統，各國球隊都在引進中。

亞洲唯一一台發球機由71Sports投打學苑引進，本屆經典賽已有他國表達租借期望，經蔡其昌多次溝通與協調下，同意由聯盟租下該發球機設備提供中華隊使用，71Sports投打學苑也派員協助操作使用。

「IPitch智慧型發球機」的精密器材結合三軸發球加上晶片控制，透過程式驅動，雲端資料庫可儲存投手的投球數據，包含球速、轉速、轉軸等，預設的投手資料中包括大谷翔平在大聯盟的投球數據。

中華隊也可透過情蒐資料，最大程度模擬各外隊頂尖投手真實投球，幫助打者能夠提前適應對戰投手球路，提升對戰把握度與減低陌生感。由聯盟組成的中華隊情蒐團隊已經陸續將所有可能潛在的對手情蒐資料與數據提供給教練團，供其後續給球員的球路模擬。

另外，為確保經典賽國家隊選手進駐斗六棒球場集訓期間的安全，也避免選手受到不明人士的滋擾，蔡其昌也親自拜託雲林縣警察局，在球員下榻飯店、主球場、副球場設置電子巡邏系統，加強周邊安全維護，一同守護國家隊選手。