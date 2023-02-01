MLB／大聯盟新賽季賽程出爐！55年來首次30隊同天開幕戰
大聯盟今日公布2023年賽程，例行賽將在台灣時間3月31日展開。當天共有15場比賽，30支球隊皆會出賽，這是大聯盟自1968年來，首次各隊開幕戰皆在同一天舉行。
當天最受矚目的比賽是洋基隊碰上巨人隊，這是自2016年以來，巨人首度造訪洋基主場。另外太空人隊在主場迎戰白襪隊也值得期待，因為古巴重砲阿布瑞尤（José Abreu）轉戰太空人後第一場比賽，就要對決待了9年的老東家。
另外明星賽將在7月12日於水手隊主場T-Mobile Park舉辦。本季將舉辦4場海外賽，巨人、教士隊4月30日起將在墨西哥首都墨西哥城進行二連戰，紅雀隊、小熊隊則在6月25日起在英國倫敦進行2連戰。
費城人隊與國民隊則要在8月21日進行「少棒聯盟經典賽」，這是大聯盟自2017年起，為了吸引孩童打棒球所舉辦的賽事。
另外大聯盟也將提高跨聯盟比賽場次，新賽季跨聯盟比賽提升至46場（去年20場）；同分區比賽降至52場（去年76場）；同聯盟不同分區降至64場（去年66場）。
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