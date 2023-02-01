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MLB／新賽季MVP賠率出爐 天使大谷、教士索托排兩聯盟第一

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平被看好拿到新賽季MVP。 路透
大谷翔平被看好拿到新賽季MVP。 路透

大聯盟新賽季將在3月底展開，美國運彩網站《BETMGM》也公布新賽季MVP賠率，美聯的部分，大谷翔平強壓洋基隊賈吉（Aaron Judge）；國聯最大熱門則是教士隊索托（Juan Soto）。

美聯第一至第五名依序為大谷翔平、賈吉、天使楚奧特（Mike Trout）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

大谷翔平曾在2021年拿到全票MVP，去年成為史上首位「規定局數、規定打席數」皆達標的球員，最終在MVP票選中，只拿到2張第一名選票，輸給拿到28張第一名選票的賈吉，無緣連莊MVP。

國聯的部分，第一名為教士索托，之後依序為道奇隊貝茲（Mookie Betts）、教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）、教士馬查多（Manny Machado），前5名就有3人是教士球員。

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