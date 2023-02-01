MLB／16勝強投岡索林首次仲裁年 道奇2年665萬美元搞定

道奇隊今日宣布，去年拿下16勝的強投岡索林（Tony Gonsolin）確定簽下2年665萬美元的合約，以避免薪資仲裁。

28歲的岡索林迎來生涯首次仲裁年，他也是道奇本季最後一位擁有仲裁資格的球員。他去年薪資僅72萬美元，他原先希望得到340萬美元，但道奇只願付出300萬美元。雙方經過協商後，確定新合約為2年665萬美元，今年薪水325萬美元，明年340萬美元。

根據《ESPN》報導，這份合約還有激勵獎金，內容包含先發場次及塞揚獎排名，這張合約結束後，岡索林還要再2個仲裁年才能成為自由球員。

岡索林上季入選明星賽，戰績16勝1敗，勝率94.1%打破隊史紀錄，另外防禦率2.14，每局被上壘率0.87皆相當出色。儘管岡索林帳面成績出色，但有傷病隱憂，2021年肩膀受傷只先發13場，去年則在例行賽尾聲前臂拉傷，整季只先發24場，因此無緣國聯塞揚獎。