快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

MLB／16勝強投岡索林首次仲裁年 道奇2年665萬美元搞定

聯合新聞網／ 綜合報導
岡索林。 美聯社
岡索林。 美聯社

道奇隊今日宣布，去年拿下16勝的強投岡索林（Tony Gonsolin）確定簽下2年665萬美元的合約，以避免薪資仲裁。

28歲的岡索林迎來生涯首次仲裁年，他也是道奇本季最後一位擁有仲裁資格的球員。他去年薪資僅72萬美元，他原先希望得到340萬美元，但道奇只願付出300萬美元。雙方經過協商後，確定新合約為2年665萬美元，今年薪水325萬美元，明年340萬美元。

根據《ESPN》報導，這份合約還有激勵獎金，內容包含先發場次及塞揚獎排名，這張合約結束後，岡索林還要再2個仲裁年才能成為自由球員。

岡索林上季入選明星賽，戰績16勝1敗，勝率94.1%打破隊史紀錄，另外防禦率2.14，每局被上壘率0.87皆相當出色。儘管岡索林帳面成績出色，但有傷病隱憂，2021年肩膀受傷只先發13場，去年則在例行賽尾聲前臂拉傷，整季只先發24場，因此無緣國聯塞揚獎。

相關新聞

MLB／大谷翔平換穿波士頓廠牌NB 美媒：紅襪有機會嗎？

天使隊大谷翔平更換贊助品牌，跳槽到成立於美國波士頓的New Balance，也讓美國媒體開始好奇，紅襪隊是否有機會招攬這...

MLB／16勝強投岡索林首次仲裁年 道奇2年665萬美元搞定

道奇隊今日宣布，去年拿下16勝的強投岡索林（Tony Gonsolin）確定簽下2年665萬美元的合約，以避免薪資仲裁。 28歲的岡索林迎來生涯首次仲裁年，他也是道奇本季最後一位擁有仲裁資格的球

MLB／曾在世界大賽G7首打席開轟 小熊冠軍成員佛勒退休

2016年小熊隊世界冠軍成員佛勒（Dexter Fowler）今日於個人社群宣布退休，結束長達14年的職業生涯。 現年36歲的佛勒生涯從洛磯隊起步，從2009年開始就站穩先發中外野手，於2013

MLB／大谷翔平跳槽 New Balance賀成交先推釘鞋版574

大谷翔平確定跳槽，但還不是換球隊，而是更換球具贊助品牌，離開合作9年的日本品牌Asics，投奔成立於美國波士頓的New ...

MLB／紅襪與馬林魚達成協議 交易昔日冠軍老將

紅襪日前和馬林魚完成交易，用牛棚大將巴恩斯（Matt Barnes）換來左投布里爾（Richard Bleier）。上週紅襪在簽下外野手杜沃（Adam Duvall）時，就把巴恩斯放入指定讓渡名單，如

MLB／大谷翔平提前自我春訓就炸裂 官方盛讚：沒有休賽季

日籍二刀流球星大谷翔平，日前在限時動態上分享訓練近況，只見他輕鬆一揮就球越出全壘打牆，這段影片也被大聯盟官方至社群分享，直呼大谷「沒有休賽季」。 在大谷的限時動態中，他身著全身黑色服裝正在進行打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。